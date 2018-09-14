"فدائي" السلة يجتاز سيرلانكا وعينه على لقاء البحرين السبت

وطن: عوض منتخبنا الوطني لكرة السلة "الفدائي" خسارته أمام السعودية بطحنه سيرلانكا في مباراتهما التي جرت على صالة الاتحاد البحريني زين، اليوم الجمعة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة للدور الثاني لكأس اسيا 2021.

وانتهت المباراة بفوز عريض لفلسطين بنتيجة 112 مقابل 50 نقطة.

الربع الأول: بداية فلسطينية بنقطتين لسني سكاكيني، ودفاع جيد لفلسطين منذ البداية، حيث شارك المدرب إبراهيم حبش، بالخماسي سني سكاكيني وجمال أبو شمالة وأحمد هارون وعمر ديراوي ومارك هيل، ووضح أن المدرب يريد دفاعا قويا وهجوما كذلك من خلال هذه التشكيلة.

ثم دخل منتخب سيرلانكا الأجواء وسجل 7 نقاط قبل أن يرفع مارك هيل النتيجة بثلاثية، لتبدأ ماكينة "الفدائي" بالعمل، وتصبح النتيجة 16 فلسطين مقابل 7 سيرلانكا.

واصل "الفدائي" سيطرته على الربع من خلال إغلاق المنطقة الدفاعية بإحكام ما دعا منتخب سيرلانكا لمحاولة التصويب من خارج القوس، لترتفع النتيجة لمصلحة فلسطين 28 نقطة مقابل 11، وأدى أحمد هارون ربعا رائعا بثلاثياته الجميلة وكذلك مارك هيل لينتهي الربع الأول فلسطينيا بهذه النتيجة.

الربع الثاني: بداية فلسطينية بثلاثية أحمد هارون لتصبح النتيجة 33 مقابل 11، استبدل المدرب عمر وأشرك سليم سكاكيني، بينما خرج مارك وشارك الراميني وخرج جمال وشارك بدلا منه تامر حبش ثم خرج سني ودخل أحمد يونس.

ومن ثم شارك سامي عودة الذي أبدع في التسجيل، وكذلك تامر حبش ليوسعوا الفارق وتصبح النتيجة مع انتهاء الربع الثاني 55 نقطة لمصلحة فلسطين مقابل 20 لسيرلانكا.

وضح منذ البداية أن منتخب الفدائي قادم للتعويض وليس للفوز فحسب بل يريد نتيجة عريضة في هذا اللقاء لينتهي الربع الثاني فلسطينيا بنتيجة 27 نقطة مقابل 9 نقاط.

الربع الثالث: بداية فلسطينية، حيث واصل "الفدائي" سيطرته المطلقة على اللقاء مع تغيير بعض اللاعبين بدخول كيفن حبش وطارق التميمي أرض الميدان، ليبقى الإيقاع على حاله، سرعة ونظام دفاعي جيد ل" الفدائي".

بعد التغييرات وضح تأثير خروج سني وسليم وأبو شمالة وسامي وأحمد يونس ومارك فلم يقدم الآخرون في آخر الربع الثالث شيئا وأضاعوا سيلا من الهجمات السهلة جدا، وكما يبدو يريد المدرب منحهم فرصة للمشاركة وإراحة الأساسيين لمباراة البحرين يوم غد السبت لينتهي الربع الثالث 25- 19.

الربع الرابع: عادت كتيبة "الفدائي" من جديد لتدك حصون سيرلانكا بعد مشاركة سني وجمال ومارك وتامر وسليم ليتسع الفارق وتصبح النتيجة 95 مقابل 44، لتعود سمفونية التسجيل مرة أخرى لمصلحة فلسطين ولتنتهي المباراة ب112 مقابل 50 .