العمادي يلتقي هنية ويفتتح مشاريع بغزة

وطن: التقى السفير القطري محمد العمادي في غزة، الخميس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد لقائه الرئيس محمود عباس في رام الله.

ووصل العمادي إلى غزة، لافتتاح حزمة من المشاريع القطرية في القطاع.

ومن بين المشاريع التي يعتزم العمادي افتتاحها مشروع إنشاء مجمع قصر العدل، الأحد القادم في مدينة الزهراء (وسط)، بالإضافة لافتتاح مشروع إعادة إنشاء شارع صلاح الدين (المرحلة الثانية) في منطقة القرارة (جنوبا).

يذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والتي يترأسها العمادي، تنفذ عشرات المشاريع الحيوية في القطاع المحاصر، ضمن منحة الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار عزة، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار.