القوات وطوباس والعيسوية تحقق فوزا في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

وطن: حققت فرق "القوات الفلسطينية"، والعيسوية، وطوباس، مساء اليوم الجمعة، فوزا في إطار الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

فعلى معلب الشهيد جمال غانم في طولكرم، سقط أهلي قلقيلية على ملعبه البيتي أمام الضيف "القوات الفلسطينية" بنتيجة هدف وحيد، محققا فوزه الأول بعد التعادل في الجولة الأولى رافعا رصيده إلى أربع نقاط، إما قلقيلية فمُني بخسارة ثانية على التوالي.

وفي مباراة ثانية، حقق طوباس فوزا صريحا ومستحقا على شباب دورا بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمعهما على ستاد الجامعة الأمريكية، رافعا رصيده إلى ست نقاط، بينما يتجمد رصيد الخاسر عند النقطة الثالثة.

وفي لقاء ديربي مقدسي مصغر، خطف العيسوية الفوز من أمام أبناء القدس بنتيجة هدف وحيد متحصلا على إول ثلاث نقاط في مشواره الأول بدوري الدرجة الأولى، أما الأبناء فبقي رصيده نقطة واحدة.

وكانت مباريات الجولة الثانية قد افتتحت يوم أمس، حقق فيها إسلامي قلقيلية فوزا عريضا على ضيفه العربي بيت صفافا بنتيجة أربعة أهداف لواحد.

وتستكمل الجولة الثانية يوم غد السبت بلقاءين، الأول يجمع جنين وشباب الخضر على ستاد الجامعة الأمريكية الساعة 5 مساء، أما الآخر فسيلاقي فيه هلال اريحا، وعلى ملعبه، شباب العبيدية الساعة 5 مساء.

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