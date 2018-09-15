حماس: محاكمة مرتكبي مجزرة "صبرا وشاتيلا" مسؤولية دولية

غزة- وطن: قالت حركة حماس إن محاكمة الاحتلال ومرتكبي مجزرة "صبرا وشاتيلا" مسؤولية دولية يجب أن تتم في المحاكم الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي لمكتب شؤون اللاجئين في الحركة، صباح اليوم السبت، في الذكرى الـ36 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بيروت بعد احتلالها في اجتياح لبنان عام 1982.

وأضاف "هذه المجزرة أتت في سياق المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وكرس من خلالها الصورة الإرهابية له".

وأكد مكتب شؤون اللاجئين بحماس أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، "وأن محاكمته يجب أن تتم بشكل دولي في المحاكم الدولية للكيان والجيش والأفراد"، داعيًا إلى مطاردة رموز الاحتلال حول العالم وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

وطالب الحكومة اللبنانية للتضامن مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة الحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في لبنان، ورفع الضغط عنهم.

ويصادف ذكرى المجزرة في السادس عشر من أيلول من كل عام.