غزة: تعطيل الدراسة في مدرسة "عبسان الكبيرة" إثر تعرضها للقصف

غزة- وطن: عطلت إدارة مدرسة "أبو طعيمة" الواقعة ببلدة عبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة، الدراسة داخل أروقتها بعد تعرضها لقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة.

وأفاد شهود عيان بتعطيل الدوام داخل المدرسة، لحدوث أضرار نتيجة القصف المدفعي لها، ووجود شظايا القذائف التي أطلقت نحوها.

وقال رئيس بلدية عبسان الكبيرة محمود أبو دراز إن الاحتلال بقصفه للمدرسة عطل الحياة التعلمية بالكامل لنحو 5 آلاف طالب وطالبة على فترتين".

وطالب رئيس البلدية الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها والرد على هذا الفعل الإسرائيلي المتعمد.