بيل وبنزيمة يتفوقان على سواريز وميسي

وطن: تمكن نجما ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة، من التفوق على ثنائي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي ولويس سواريز في الأربع مباريات الأولى من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

واستطاع ثنائي الفريق الملكي إحراز 7 أهداف، بينما تمكن الثنائي الآخر من إحراز 6 أهداف.

وأشارت بعض التقارير إلى أن ثنائي ريال مدريد هو الثنائي الأكثر تهديفًا في الدوري الإسباني حتى الآن، إذ تمكن كريم بنزيمة من تسجيل أربعة أهداف بينما أحرز غاريث بيل ثلاثة أهداف، ويأتي في المركز الثاني ثنائي برشلونة، حيث استطاع قائد الفريق الكاتالوني ليونيل ميسي من تسجيل أربعة أهداف، بينما أحرز سواريز هدفين حتى الآن، ويأتي في المركز الثالث ثنائي فياريال روجر مارتي وخوسيه لويس موراليس.

يُذكر أن السجل التهديفي لبنزيمة وبيل خلال المواسم الماضية كان ضئيلا بعض الشيء، وهو ما دفع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، إلى عدم الاعتماد عليهما سويًا في الكثير من المباريات، ولكن على ما يبدو أن الأمور قد تغيرت كثيرًا بعد التعاقد مع جولين لوبيتيجي مديرًا فنيًا للفريق، إذ شرع على الفور في الاعتماد على كليهما، وقد أثبت اللاعبان أن ريال مدريد ليس في حاجة إلى خدمات كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، للحفاظ على مستوى الفريق وسجله التهديفي، واستطاعا خلال المباريات الأربع الأولى من "الليغا" تصدر قائمة ترتيب الثنائي الهجومي الأكثر تهديفًا حتى الآن.

الجدير بالذكر أن معدل أهداف بنزيمة وبيل في الدوري الإسباني حتى الآن يصل إلى 70% من إجمالي أهداف الفريق، وهو ما يشير إلى تطور مستوى كليهما مقارنة بالمواسم الماضية، وإذا ما أعدنا النظر إلى الخلف لمشاهدة في أي سنوات استطاع ثنائي هجوم ريال مدريد تسجيل عدد كبير من الأهداف في الجولات الأولى من "الليغا" فسنجد أن "الدون" وبنزيمة تمكنا من إحراز 8 أهداف في الثلاث مباريات الأولى من الدوري الإسباني موسم 2011-2012، ويأتي عام 2015 في المركز الثاني، حيث تمكنا كلاهما أيضًا من تسجيل 7 أهداف، خمسة سجلها رونالدو وهدفين سجلهما بنزيمة، وهي ما تُعد أرقامًا رائعة مقارنة ببقية المواسم منذ عام 2012 وحتى العام الحالي.