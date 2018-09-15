ضبط مشتل لزراعة المخدرات في الخليل

الخليل- وطن: ضبط جهاز الأمن الوقائي، اليوم السبت، مشتلاً لزراعة اشتال مخدرات من نوع القنب الهندي في بلدة يطا بمحافظة الخليل.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الأمن الوقائي، بأن معلومات استخبارية وصلت الجهاز، وبمتابعة ميدانية تمكن من ضبط مشتل لزراعة اشتال مخدرات من نوع القنب الهندي في بلدة يطا.

وأضاف البيان ان عدد الأشتال التي تم ضبطها بلغ 650 شتلة أطوالها ما بين 20 سم ومتر واحد، كما تم ضبط 50 كيس سماد وأدوات تستخدم لزراعة هذه الاشتال.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص في الشرطة.