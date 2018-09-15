ترامب يوقف تمويل مشاريع تعقد لقاءات بين فلسطينيين وإسرائيليين

وطن- وكالات: قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف تمويل مشروع يقيم لقاءات كرة قدم بين فلسطينيين وإسرائيليين، وتعقد لقاءات أيضاً بين مزارعين فلسطينيين وآخرين إسرائيليين.

ويعتبر تمويل المشروع ضمن المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن هذا هو آخر المشاريع التي ما زالت تتلقى تمويل أمريكي.

وتموّل الولايات المتحدة المشروع بقيمة 10 مليون دولار، ويشمل المشروع إقامة مباريات كرة قدم بين فتيات فلسطينيات وإسرائيليات، ولقاءات بين شبان من القدس المحتلة ومستوطنين.

وقال مسؤول المشروع للصحيفة إن الأموال ستذهب لصالح مشروع آخر يجمع بين المستوطنين وفلسطينيين من الداخل المحتل.