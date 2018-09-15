اعلان عن قطع الكهرباء عن مناطق في رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عـن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في الأيام التالية، عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الاثنين 17/9/2018:

أجزاء من بيتونيا ويشمل الشارع الرئيسي، كازية عطاري وعليان، المهدي للسيارات، منطقة دوار الفواكه، مدرسة ذكور بيتونيا، كلية أبو جهاد، الإسكان الفلسطيني، كازية الخواجا، منطقة الخبطة وتشمل مصنع الصرصور للحديد والمجاورين، عين عريك، دير ابزيع، كفرنعمة، بلعين، خربثا بني حارث، دير عمار ، راس كركر ، الجانية ، بيتللو، جمالة ، دير قديس ، نعلين ، قبيا ،بدرس.

الثلاثاء 18/9/2018 :

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مصنع السلوى، مصنع النصر ، مصنع مواسم للأعلاف والمجاورين ، محلات درس ومخازن زبانة ،جزء من الطيرة ويشمل إسكانات محمد نوح ، مدرسة الرواد ، سكانات البزار 12-13-14 ، إسكانات رحاب درويش، إسكانات محمد ثابت والمجاورين، إسكان مار أندراوس ،مؤسسة عبدالمحسن قطان والمجاورين ، كافيه دهب والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.