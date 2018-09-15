غزة تشيع شهداء جمعة "المقاومة خيارنا"

غزة- وطن: شيعت الجماهير في شمال وجنوب قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، جثامين 3 شهداء جمعة "المقاومة خيارنا" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى الذين ارتقوا أمس الجمعة برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة.

وشاركت الجماهير في تشييع كلًا من الشهيد الطفل شادي عبد العال (14 عامًا) الذي استشهد إثر إصابته بعيارٍ ناري في الرأس شرق بلدة جباليا، والشهيد هاني رمزي عفانة (21 عامًا) الذي استشهد برصاص الاحتلال شرق خان يونس، والشهيد محمد شقورة (21 عامًا) الذي استشهد أيضًا إثر إصابته بطلق ناري في الصدر شرق البريج وسط قطاع غزة.

وحملت الجماهير جثمان الشهداء للصلاة عليهم وموارتهم الثرى في مقابر الشهداء كل في محافظته.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي إلى 177 شهيداً بينهم نحو 27 طفلاً وإصابة نحو 20 الفاً آخرين.