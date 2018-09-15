تعليقاً على الاعتداء على المحامي موسى قدورة في جنين.. رئيس البلدية: أنا مشغول، والمحافظ: لا علم لي

جنين- وطن- رولا حسنين: ضمن ثقافة "ما لا أحصل عليه بالقانون، أحصل عليه بالقوة والعربدة"، انتشرت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداء بالضرب والعربدة على المواطنين، في سبيل الحصول على ما لم يكن حقه ضمن القانون.

شهدت جنين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، حادثة اعتداء على المحامي موسى قدورة والذي يعمل مستشاراً قانونياً لبلدية جنين.

وطن تحدثت مع المحامي قدروة، والذي أوضح أن الاعتداء الذي تعرض له أمس، بسبب كسبه دعوة قضائية تقدم بها باسم البلدية كونه يعمل مستشاراً قانونياً لها، ضد اعتداء بعض الشخوص على أرض تابعة للبلدية، ومحاولة السيطرة عليها.

وأضاف "في شهر نيسان المنصرم، كسبت الدعوة القضائية لصالح البلدية، ومنذ ذلك الوقت واجراءات تنفيذ الدعوة جارية، ولكني تعرضت للتهديد بالقتل إن لم أتنازل عن الدعوة".

وأشار لـ وطن أن تهديداً بالقتل وصله قبل نحو أسبوع خلال اتصال هاتفي، مقابل التنازل عن الدعوة القانونية، إلا أنه رفض.

وقال "في طريق عودتي أمس من رام الله الى جنين، كان شخصان يرقبانني، وعندما نزلت من السيارة لشراء بعض الحاجيات، اعتدى عليّ شخص وضربني بقضيب حديدي على رأسي وأنحاء جسدي، دافعت عن نفسي، واستطاع المعتدي عليّ الهرب بسيارته".

وأكد قدورة أن الاعتداء نجم عنه كسور في يده وجروح في رأسه استدعت "التقطيب".

رئيس بلدية جنين: أنا مشغول

حاولت وطن الحديث مع رئيس بلدية جنين محمد أبو غولي، للتعليق على الحادثة التي تعرض لها المستشار القانوني للبلدية، ولكنه اكتفى بقول "أنا مشغول الآن".

وباسم بلدية جنين صدر بيان استنكار لحادثة الاعتداء على قدورة، طالبت فيه محافظ جنين والأجهزة الأمنية بالوقوف على الحادثة والتحقيق فيها، ومعاقبة الفاعلين، معتبرة هذا الاعتداء تنفيذاً لتهديد القتل الذي وصل قدورة سابقاً.

محافظ جنين: لا علم لي بالحادثة

وفي اتصال لـ وطن مع محافظ جنين إبراهيم رمضان، قال إنه "لا علم له بالاعتداء" واكتفى بذلك!.