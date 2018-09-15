القوى الوطنية والاسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الاسبوع الحالي اسبوعًا حاسماً

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والاسلامية في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، لاستنهاض كل الامكانات والطاقات في مواجهة سياسات الاحتلال المدعومة من الولايات المتحدة التي تعمق من شراكة العداء لشعبنا وحقوقه وتتخذ المزيد من الاجراءات والقرارت التي لن تخيف شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع حتى اسقاط كل المشاريع التصفوية واحقاق حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة.

وجددت الدعوة في بيانها لاعتبار الاسبوع الحالي اسبوع الحسم مع تصاعد اجراءات الاحتلال في الخان الاحمر والدعوة لتكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة والمبيت في الخان الاحمر لافشال محاولات الاحتلال تنفيذ الهدم، والتصدي للاحتلال بكل الامكانات المتاحة مع نشطاء المقاومة الشعبية واهالي الخان، وهيئة مقاومة الجدار الذين نوجه لهم مع المتضامنين الدوليين كل التحية.

واعتبار يوم الثلاثاء المقبل 18 /9 يوم نصرة واسناد شعبي لجيل الريسان غرب رام الله لافشال مشروع الاستيطان الاستعماري لارضنا والدفاع عنها ستكون الفعالية بعد صلاة العصر ثم الانطلاق لجبل الريسان.

و اعتبار يوم الجمعة يوم لتصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال وتوسع الحراك مع الخان الاحمر حيث ستؤى صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام اسنادا لاهلنا، ثم تنطلق المسيرة باتجاه الشارع الرئيسي.



