حقيقة اعتزال الفنان محمود ياسين للتمثيل

وطن-وكالات:ردت الفنانة رانيا محمود ياسين على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا منسوبة إليها، حول اعتزال والدها الفنان محمود ياسين للفن، مؤكدة أنّ تصريحاتها تعرضت للتحريف، وأنها لا تملك من الأساس إعلان اعتزال والدها العمل الفني.

وقالت رانيا محمود ياسين في بيان عاجل للرد على تصريحات منسوبة إليها قائلة: أنا ما قولتش الفنان محمود ياسين اعتزل، أنا قلت الفنان الكبير مايقدرش يشتغل عدد ساعات طويلة نظرًا أنه نجم كبير، واكيد هيعمل بطولة وبيتصدر عمل، وده يتتطلب أنه يشتغل عدد ساعات كثيره قد تصل لعشرين ساعة، وده غير ملائم ليه صحيًّا وأيضًا لا يستطيع أن يشارك في أعمال بأدوار صغيره لأنه ده غير ملائم لتاريخه.

وتابعت قائلة: ولم أتلفّظ بلفظ اعتزال مطلقًا. لأنه ليس من صلاحياتي، أنا اقول هذا الكلام هو فقط من حقه أن يصرّح بهذا التصريح. أرجو أن ينقل الكلام كما قيل ولا يتم تحريفه.