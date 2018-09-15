"السياحة والآثار" و"القدس المفتوحة" توقعان اتفاقية لطرح بكالوريوس إدارة سياحية وفندقية

بيتل حم-وطن: وقعت وزارة السياحة والآثار، وجامعة القدس المفتوحة، اليوم السبت، اتفاقية تعاون لطرح تخصص جديد هو "بكالوريوس في الإدارة السياحية والفندقية"، على أن يتم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

ووقع الاتفاقية، التي جرت في مقر الوزارة ببيت لحم، وكيل وزارة السياحة والآثار علي أبو سرور، ومدير جامعة القدس المفتوحة، فرع بيت لحم علي صلاح، بحضور عدد من المدراء العامين في الوزارة، وعدد من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

وقال أبو سرور إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الرغبة المتبادلة بين وزارة السياحة والآثار وجامعة القدس المفتوحة، والاهتمام المشترك بدعم قطاع السياحة الفلسطيني، ورفد هذا القطاع بالخريجين المؤهلين القادرين على تلبية احتياجات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، الذي يعد من الروافد الجوهرية للاقتصاد الفلسطيني.

وأعرب عن فخره بجامعة القدس المفتوحة وإنجازاتها، مشيرا إلى أن نظامها المفتوح ساعد العديد من أفراد شعبنا على الالتحاق بها والجمع بين الدراسة والعمل.

وبين أبو سرور أنه ضمن خطة الوزارة سيتم نشر تخصص السياحة والآثار من خلال جامعة القدس المفتوحة بفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الوطن، بالتعاون مع وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي، حيث ستوفر "السياحة والآثار" فرص تدريب طلبة هذا التخصص.

من جانبه قال صلاح إن الجامعة ستنفرد بهذا التخصص الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد خطة تعليمية متطورة ومقررات بالتعاون مع الشركاء، ليكون هناك خريجون قادرون على العمل بتميز.