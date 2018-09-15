مصطفى البرغوثي يستنكر منع الاحتلال للناشط عمر البرغوثي من السفر للمشاركة بتشييع والدته

رام الله-وطن: استنكر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قيام الاحتلال الاسرائيلي بمنع الناشط البارز عمر البرغوثي من السفر للمشاركة في تشييع جثمان والدته التي توفيت أمس في الأردن.

وقال البرغوثي: إن الاحتلال الاسرائيلي ينتهك أبسط حقوق الانسان بحرمان عمر من المشاركة في تشييع جثمان والدته والقاء النظرة الاخيرة عليها.

وأضاف: ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف كل من ينشط في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية و الكرامة، مؤكدا على ان اجراءات الاحتلال الاجرامية لن تنال من عزيمة البرغوثي ومناضلي الشعب الفلسطيني، وإن كانت تعري الوجه الحقيقي لحكام اسرائيل الذين لا يقيمون وزنا للمشاعر و القيم الانسانية.