منتخبنا للناشئات يخسر أمام إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وطن: خسر منتخبنا للناشئات أمام نظيره الإندونيسي (3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب دولين أومورزاكوف في العاصمة القرغيزستانية بيشكيك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية تحت 16 عاما.

شهدت بداية اللقاء أفضلية إندونيسية، واستطاعت اللاعبة أنيسة فابيانا تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإندونيسي من طريق ضربة ركنية في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وعززت اللاعبة شفا ايموت فريزكا، النتيجة لصالح منتخب بلادها بهدف ثان في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، من تمريرة من يسار المرمى استقرت في شباك حارس منتخبنا الوطني ليال أبو الزلف.

واستمرت ناشئات إندونيسيا بالسيطرة على مجريات اللقاء لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب الإندونيسي.

وفي الدقيقة 57، ومع بقاء الأفضلية للمنتخب الإندونيسي استقبلت شباك فلسطين الهدف الثالث بإمضاء اللاعبة فيراندا بعد تجاوزها دفاع منتخبنا الوطني لتضع الكرة في الشباك.

وشهد الربع الأخير من المباراة، احراز الهدف الأول لمنتخبنا، حيث استطاعت دانا بواطنة لاعبة منتخبنا الوطني من تقليص فارق الأهداف وتسجيل هدف في الدقيقة 75، بعد نجاها في تجاوز الدفاع الإندونيسي.

ونجحت حلا الصراوي في الدقيقة 80 بتقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني لتشهد مجريات اللقاء مزيدا من الحماس.

أربع دقائق احتسبها حكم الساحة كوقت بدل ضائع، لم تغير مجرى اللقاء لتنتهي المباراة بفوز إندونيسيا بنقاط اللقاء الثلاث.

ويخوض منتخبنا تدريبه غدا استعدادا لملاقاة نظيره الأسترالي في المباراة الثانية له بعد غد الاثنين.

يذكر أن منتخبنا، وتحت رعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية، يلعب ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كل من استراليا، الصين تايبيه، إندونيسيا، وقرغيزستان مستضيف تصفيات المجموعة.