أهلي الخليل يحسم مباراته مع المكبر ويفوز بهدفين لواحد

بيت لحم- وطن: قلب أهلي الخليل تأخره في النتيجة أمام جبل المكبر بهدف، إلى فوز ثمين بهدفين لواحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد الخضر، في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم المكبر بالنتيجة في الدقيقة 11، برأسية حسين جوهر عندما ارتقى لركنية أيمن خربط ومن بين المدافعين أودعها الشباك.

وعند الدقيقة 42 أشار الحكم إلى النقطة البيضاء محتسبا ضربة جزاء لمصلحة الأهلي بعد أن لمس المدافع الكرة بيده، انبرى لها بنجاح خلدون الحلمان مودعها الشباك.

أولى فرص الشوط الثاني للأهلي جاءت عند الدقيقة 60، عندما انسل مصعب البطاط من الميسرة، ومرر كرة داخل الصندوق، تهيأت أمام المدفعجي عبد الله جابر، فسددها ضعيفة بين أحضان الحارس .

وفي الدقيقة 79 تقدم الأهلي بنتيجة المباراة عندما أحرز له هدفه الثاني طارق أبو غنيمة برأسية جميلة بعد متابعته لعرضية عبدالله جابر.

وأضاع المكبر فرصة العمر لتعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة من بدل الضائع عندما انفرد البديل هيثم أبو عرار مع الحارس أبو عكر الذي تألق وصد الكرة، وعلى الفور هجمة معاكسة للأهلي من محمد أبو داوود الذي سدد كرة صاروخية أبعدها الحارس .

حكم المباراة: للساحة اسحق الكيلاني، وساعده كنان بعجاوي، وعارف حاج أحمد، ووليد نجيب رابعا. راقبها فادي اللحام. مقيم حكام عبد الرؤوف أبو سنينة.

وفي بقية المباريات :

ثقافي طولكرم - مركز طولكرم 0-0

هلال القدس - السموع 4-2