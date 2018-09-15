انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد التعاوني الزراعي في فلسطين

رام الله-وطن: انتُخب، اليوم السبت، في رام الله، مجلس إدارة جديد للاتحاد التعاوني الزراعي في فلسطين، بحضور رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، وبإشراف لجنة إدارة الانتخابات من الهيئة.

وترشح لمجلس الإدارة 13 مرشحا فازوا بالتزكية، ومن ضمنهم مرشح من قطاع غزة، هم: قيصر صدقي جوابرة- جمعية عصيرة الشمالية الزراعية التعاونية، وعطا الله التميمي- جمعية قرى رام الله لتسويق الحاصلات الزراعية، وعرفات النجار- جمعية الريحية لتنمية الثروة الحيوانية، وبشير الصوص - الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتسويق منتجاته، وأمين مرعي- جمعية كفردان التعاونية الزراعية والري، وميسون شريتح - جمعية أبناء طولكرم للثروة الحيوانية، وساهرة سمارات- الجمعية التعاونية لمزارعي النباتات الطبية والمنتجات العضوية/أريحا، وسعيد جابر- جمعية باقة الشرقية التعاونية للخدمات الزراعية، وجمال النمر -جمعية عزبة المدور التعاونية الزراعية والري/قلقيلية، وربحي بكر بني زيد- جمعية بني زي الشرقية للزيت العضوي، ونائل معروف- الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجات البطاطس في بيت لاهيا/غزة، وثمين بدح- جمعية فرخة التعاونية لإنتاج وتسويق الزيت العضوي والحاصلات الزراعية، وموفق هاشم جلايطة- جمعية أريحا التعاونية لتسويق الحاصلات الزراعية.

كما تم اختيار لجنة احتياط لمجلس الإدارة تتكون من ثلاثة أعضاء، هم :جابر مناع -جمعية بزاريا للثروة الحيوانية، ومؤيد ربايعة - جمعية ميثلون التعاونية الزراعية، ونضال الظاهر- جمعية ياصيد التعاونية لعصر الزيتون وتصنيعه وتسويق منتجاته.

كذلك جرى اختيار خمسة أعضاء للجنة الرقابة، هم: تحسين عودة- الجمعية التعاونية لمربيي النحل/ محافظة رام الله والبيرة، وأحمد عبد القادر- الجمعية التعاونية لعصر الزيتون وتصنيعه وتسويق منتجاته/ الخليل، ومنار عواد - جمعية العوجا التعاونية للتنمية الريفية، وجهاد رمضان - جمعية تل التعاونية للثروة الحيوانية، ومحمد بركات- جمعية عنبتا الزراعية.

وأكد الترك، اهتمام الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ووزير العمل مأمون أبو شهلا بالتعاونيات، واعتمادها على خطة استراتيجية للقطاع التعاوني، مشددا على أهمية العمل التعاوني ودور الاتحاد في الارتقاء به.

ويُذكر أن هذه الانتخابات جرت بمشاركة أكثر من 30 جمعية تعاونية، وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة للاتحاد العام الزراعي.