اسدال الستار عن مباريات الاسبوع الثاني من دوري "الاولى"

القدس-وطن: اختتمت مساء اليوم السبت، مباريات الاسبوع الثاني من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم، بفوز "العبيدية" على "هلال اريحا" بالنتيجة 2/ صفر في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اريحا.

سجل للعبيدية محمد العصا في الدقيقة 21 وجاء الهدف الثاني بقدم معتصم عيساوي في الدقيقة 57.

وفي لقاء آخر فاز "جنين"، على "الخضر" بالنتيجة 2/1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الجامعة الامريكية.

سجل لجنين كريم قرقش في الدقيقة "35" وسامح علوان في الدقيقة "77" فيما سجل للخضر عزام صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة "92" .

وعن لقاءات الجمعة، فقد فاز فريق طوباس على فريق دورا 3/1 في لقاء احتضنته ملاعب الجامعة الامريكية.

سجل لطوباس عبد الله ابو محسن في الدقيقة "50" واضاف جميل ناصيف الهدف الثاني في الدقيقة "52" وجاء الهدف الثالث بتوقيع مجدي عدوان في الدقيقة "72" اما هدف دورا فسجله محمود السويطي في الدقيقة "83" .

كما فاز فريق القوات على فريق اهلي قلقيلية في لقاء احتضنه ملعب طولكرم بالنتيجة 1/ صفر.

سجل للقوات هيثم خير الله في الدقيقة "35" .

كما فاز "العيسوية" على "ابناء القدس" بهدف يحيى داري في الدقيقة "87" .

وكانت مباريات الاسبوع قد افتتحت يوم الخميس بلقاء جمع اسلامي قلقيلية، والعربي بيت صفافا وانتهى بفوز الاسلامي.