صبرا وشاتيلا.. المجزرة التي لم تكلف الاحتلال رصاصة واحدة !

وطن- كتبت: رولا حسنين

لا تغيب عن الوعي الفلسطيني مجموعة من الأحداث التي قد تكون مفصلية تأريخاً ووجعاً، ولأن الذاكرة الفلسطينية تعجّ بأحداث هامة، لا بد من الحديث عنها سنوياً لنقلها الى الأجيال القادمة، الأجيال التي يقع على عاتقها حُلماً وأملاً تحرير الوطن بكامل ترابه.

ومن بين ما يمكن وصفه بوقائع تاريخية قسمت ظهر الفلسطينيين، مجزرة صبرا وشاتيلا، المجزرة التي خطط لها جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفذها أعوانه، ضد لاجئي مخيميّ صبرا وشاتيلا في لبنان، مذبحة تاريخها الفعلي هو السادس عشر من أيلول عام 1982، ولكن تاريخها الوجداني يمتد حتى اليوم، وسيظل محفوراً في أذهاننا، لبشاعتها وقسوتها.

3 أيام عاشها اللاجئون في مخيمي صبرا وشاتيلا آنذاك، تحت حصار مجزرة ينفذها جيش الاحتلال ضدهم، كل ينتظر دوره في الموت، لا أحد كان يعلم ماهية الإجرام الذي سيحلّ عليه على يد الذين تفننوا في إجرامهم.

الأكثر ألماً من ذلك كله، هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ هذا الإجرام وحده، إنما شاركه بوحشية أو كان رأس العصا التي ضُربنا بها ما يسمى "حزب الكتائب اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي"، حيث بدأت المجزرة بمحاصرة المخيمان من قبل جيش لبنان الجنوبي، والجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة أرئيل شارون، ورفائيل إيتان، ثم دخلت القوات الإجرامية إلى المخيم ونفذت المجزرة بقتل السكان الفلسطينيين -مع وجود بعض اللبنانيين- بدمٍ بارد، والتمثيل بالجثث، على مدار ثلاثة أيام متتالية، تخللها هدم المنازل فوق رؤوس أصحابها، مدافن جماعية، وقتل للعشرات، فيما بقي دور جيش الاحتلال الاسرائيلي بإحكام الحصار وإضاءة المخيم بالقنابل المضيئة ليلاً ليسهل على القوات الإجرامية التي شاركته المجزرة تنفيذ أكبر قدر من الإجرام ضد السكان العزّل، ومنع محاولات هروب السكان خارج المخيم، ما يعني أن هذه المجزرة لم تكلف الاحتلال رصاصة واحدة لأن دور الإجراميين الموالين للاحتلال كان كافٍ لتنفيذها.



الشهود على هذه المجزرة هم الذين استشهدوا فيها، قليل منهم نجى بإعجوبة، ولم يحدد حتى اليوم العدد الحقيقي للشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة أو عدد الجرحى، يدلل على فاجعة ما حصل، هو الظهور الإعلامي لمراسل القناة الفرنسية الذي وقف على أنقاض المخيمين مذهولاً لم تسعفه الكلمات والأوصاف على تناول المجزرة بشكل إعلامي، لم يستطع حتى اخفاء تقلبات ملامح وجهه التي كادت أن تصرخ فجعاً على المشاهد التي رآها، على آهات الناجين التي دوّت المخيم!