مصرع المواطن محمود ادعيس بحادث دهس في الخليل

رام الله- وطن: لقي المواطن محمود إبراهيم ادعيس البالغ من العمر (32 عامأ) اليوم، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس بمنطقة كرمة جنوب الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة " بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة حول وقوع حادث سير على الطريق الالتفافي بالقرب من بلدة كرمة التابعة لمدينة دورا وإصابة احد المواطنين بجروح ، باشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته " .

وأضاف البيان بأن الحادث ناجم عن تعرض المواطن للدهس من قبل مركبة خصوصية أثناء عبوره الطريق، الامر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل لتلقي العلاج، إلا انه فارق الحياة بعد دخوله المستشفى بدقائق متأثرا بإصابته الخطيرة .

وأكد البيان إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث وإلقاء القبض على السائق المتسبب تمهيداً لتسليم جثة المواطن لذويه لمواراته الثرى .