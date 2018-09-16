كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر الانستغرام في الخليل

الخليل- وطن: كشفت الشرطة اليوم جريمة ابتزاز الكتروني عبر الانستغرام طالت إحدى السيدات في الخليل وألقت القبض على المشتبه به .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة "بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات إلى وحدة الجرائم الالكترونية تعلقت بقيام مجهول بابتزازها مادياً بدفع مبلغ 10 آلاف شيكل مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر تطبيق الانستغرام , على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل " .

وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة, فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه.

وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .