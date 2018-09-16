لليوم الـ11 على التوالي.. تواصل الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر

القدس- وطن: يتواصل الاعتصام المفتوح في تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس لليوم الحادي عشر على التوالي، فيما تتواصل فعاليات التضامن مع التجمع لليوم الـ87 على التوالي، بعد أن دخل قرار هدم القرية حيز التنفيذ .

وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن فعاليات التضامن مع تجمع الخان الأحمر بدأت منذ التاسع عشر من حزيران الماضي، الا ان الاعتصام المفتوح بدأ فور إعلان محكمة الاحتلال العليا اخلاء وهدم الخان في الخامس من الشهر الجاري.

وأشار أبو رحمة الى توافد المتضامنين من كافة الدول إلى خيمة الاسناد في الخان، تنديدا بهذا القرار الجائر، معبرين عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وشدد أبو رحمة على ضرورة اتساع نطاق المشاركة الشعبية مع الخان الأحمر، لمواجهة هذه الانتهاكات، مشيرا الى اعتقال ناشط فرنسي بسبب تضامنه وتواجده هناك.