القاضي الكيلاني لوطن: المحكمة العليا تصدر قراراً بوقف اعمال اللجنة الرئاسية وتعديلات قانون السلطة القضائية

رام الله- وطن: اصدرت محكمة العدل العليا، اليوم الاحد، قرارا بوقف العمل بالقرار الصادر بتشكيل لجنة لتطوير القضاء الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة.

وقال المستشار اسامة الكيلاني رئيس حمعية نادي قضاة لـ "وطن"، ان القرار الصادر عن محكمة العدل العليا يعني وقف العمل بالقرار الصادر بشأن عمل اللجنة الرئاسية واي تعديلات على قانون السلطة القضائية الى حين البت في الدعوة الشهر المقبل.

ومن المقرر ان تنظر محكمة العدل العليا في الدعوة المقدمة من جمعية نادي القضاة بواسطة رئيسها المستشار اسامة الكيلاني ضد تعديلات اللجنة الرئاسية، في 24 تشرين اول/اكتوبر المقبل.

وقال القاضي الكيلاني في اتصال هاتفي لـ"وطن"، ان ما صدر عن المحكمة العليا هو قرار مؤقت تم استصداره بناء على صفة الاستعجال بسبب البيّنات التي قدمناها انه لاحاجة ضرورية لتعديل قانون السلطة القضائية، لان اللجنة تعمل منذ سنة تقريبا ، وبالتالي فإن الضرورة عادة تقتضي السرعة في الانجاز وبالتالي ثبت انه لاتوجد حالة ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية لما يتنافى مع المادة 43 من القانون الاساسي ومخالفتها للمادة 98 التي تقول بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة، واستندت المحكمة لهذه الاسباب.

وأضاف الكيلاني ان "قرار محكمة العدل العليا اليوم مؤقت الى حين انتهاء النظر في الدعوة".

هذا وستعقد محكمة العدل العليا جلستها المقبلة في 24 تشرين اول/اكتوبر المقبل.

واشار الكيلاني الى ان تأييد المحكمة لما جاء في الدعوة سيعني أن القرار الصادر بتشكيل اللجنة والتعديلات على القانون ستعتبر منتهية، واما اذا قامت برد الدعوة فهذا سيعني تنفيذ القرار.

واكد ان القضاة سينتظرون الى ان تبت المحكمة العليا بالدعوى المقدمة اليها، في اشارة الى ان قضاة المحكمة العليا كانوا قد قدموا استقالتهم في وقت سابق.

وشدد الكيلاني على ان استقالة القضاة مرهونة بصدور قرار بقانون بشأن التعديلات على قانون السلطة القضائية والتي ستخرج بناء على توصيات من اللجنة، وطالما لم يصدر القرار بقانون سنبقى ننتظر نتيجة المحكمة.

واكد على ان لجوء جمعية نادي القضاة الى محكمة العدل العليا جاء بعد ان أُغلقت الابواب في وجوهنا، فالاستقالات تمت منذ 10 ايام لم يسأل بنا او بها احد، مشيرا الى ان القضاة سيلتزمون بقرار المحكمة مهما يكن.

وحول امكانية الاستجابة للقرار، قال الكيلاني " اننا على ثقة مطلقة بأن الرئيس ابو مازن هو من دعاة احترام القرارت القضائية ولا يساورنا اي شك بأن يلاقي هذا القرار احترام الرئيس.

وكان قضاة المحكمة العليا قد تقدموا باستقالة جماعية في 5 ايلول/سبتمبر الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، تم وضعها تحت تصرف رئيس نادي القضاة المستشار اسامة الكيلاني، احتجاجا على تعديل قانون السلطة القضائية، والتي تهدف للتدخل في شؤون السلطة القضائية والسيطرة عليها، حسب القضاة.