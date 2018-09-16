جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد صهيب الكاشف

غزة- وطن: شيّعت جماهير محافظة خانيونس، اليوم الأحد، جثمان شهيد متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية.

وشارك المئات من أهالي خانيونس، بتشييع جثمان الشهيد صهيب الكاشف (16) عامأً، والذي استشهد متأثر بجراحه صباح اليوم، بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال شرق المدينة.

وكانت وزارة الصحة على لسان الناطق الاعلامي باسمها، أعلنت ارتقاء الشهيد الكاشف متأثر بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس، في جمعة "المقاومة خيارنا".

وبارتقاء الطفل أبو كاشف يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 اذار الماضي إلى 178 مواطنًا وإصابة نحو 20 ألفًا اخرين، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.