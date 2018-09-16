سلطات الاحتلال تمدد اعتقال رجا اغبارية حتى الخميس

رام الله- وطن: مددت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة اعتقال رجا اغبارية حتى يوم الخميس المقبل.

وشارك العشرات صباح اليوم الأحد، في وقفة احتجاجيّة قبالة محكمة الاحتلال في الخضيرة للمطالبة بإطلاق سراح رجا اغباريّة.

تأتي هذه الوقفة عقب دعوة وجهتها حركة أبناء البلد، للهيئات والمواطنين للتظاهر قبالة المحكمة بهدف تشكيل ضغط يؤدي في نهاية المطاف للإفراج الفوري عن اغباريّة.

وحمل المتظاهرون، اللافتات المؤيدة والمناصرة لاغبارية، وطالبوا بأن يطلق سراحه فورًا ودون شروط.

وأُعتقل اغباريّة يوم الثلاثاء المنصرم من منزله بعدما تم اقتحامه وتفتيشه من قبل شرطة الاحتلال، بزعم "التحريض على الارهاب من خلال منشورات على الشبكات الاجتماعية".

ويعرف إغبارية بأنه عضو بارز في حركة "أبناء البلد"، التي تقاطع انتخابات الكنيست وهو معروف بمواقفه ضد سياسة دولة الاحتلال.