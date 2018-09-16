لجنة الافراجات في سجون الاحتلال تقرر الافراج عن الأسير عدي عبد الجواد

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ما يسمى لجنة الإفراجات المبكرة المنعقدة في معتقل "الهشارون"، قررت اليوم الإفراج عن الأسير الشاب عدي عبد الجواد (21 عاماً) من بلدة عناتا شمال شرقي مدينة القدس.

وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، أن الأسير عبد الجواد كان قد اعتقل بتاريخ 26/3/2018، وتم زجه في معتقل "عوفر، وصدر حكماً بحقه بالسجن الفعلي لمدة سبعة شهور.

وأضافت، أنه كان من المتوقع أن يُنهي الأسير محكوميته بتاريخ 25/10/2018، لكن لجنة الافراج المبكر (ثلثي المدة)، قررت الإفراج عنه اليوم.