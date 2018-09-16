حظر عرض المياه والمشروبات بأنواعها في أشعة الشمس تحت طائلة المسؤولية

وطن: حظرت لجنة الصحة والسلامة لمحافظة رام الله والبيرة بكافة المؤسسات المنضوية في إطارها، عرض المياه والعصائر والمشروبات بأنواعها المختلفة تحت أشعة الشمس، لما لذلك من أثر سلبي على سلامة المنتج وتأثير ذلك على سلامة المواطن.

وأعلنت لجنة الصحة والسلامة العامة في بيان لها عقب اجتماع في مقر المحافظة اليوم الأحد، عن جولات تفتيشية ورقابية على الأسواق لضمان عدم الإخلال بما تقدم حيث لوحظ انتشار هذه البضائع على مداخل المحلات وفِي الطرقات ما يؤثر على صلاحيتها ومكوناتها.

وأفاد البيان، بأن لجان العمل سيكون لها جولات في الاسواق لضبطها وتنفيذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.