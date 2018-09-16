إطلاق كتاب "نبيل عناني: فلسطين، الأرض، الناس" في المتحف الفلسطيني

وطن: أطلق المتحف الفلسطيني النسخة الإنجليزية من كتاب Nabil Anani: Palestine, Land & People)) نبيل عناني: فلسطين، الأرض، الناس، الصادر عن الساقي (آب 2018). ويعد الكتاب واحدًا من أهم الدراسات الشمولية عن أعمال الفنان نبيل عناني، والتي توثق لمرحلة هامة في تاريخ الفن التشكيلي الفلسطيني، كما توثق لأعمال فنية فُقدت منذ سنوات طويلة في فلسطين وخارجها لأسباب عديدة.

ويعد الفنان نبيل عناني واحدًا من أبرز الفنانين الفلسطينيين، والذي ابتكر على مدى العقود الخمس الماضية ممارسات وأعمالًا فنية مميّزة، متصدّرًا الريادة في استخدام مواد من البيئة المحلية مثل الجلد والحنّاء والأصباغ الطبيعية وعجين الأوراق المعاد تدويرها والخشب والخرز والنحاس. وتزامن تطوّره الفني مع مجريات الأحداث الرئيسية التي شهدتها فلسطين، حيث تعكس أعماله التجربة الفلسطينية المُعاشة، وتشكّل استجابة لقضايا المنفى والتهجير والصراع والذاكرة والفقدان.

يحتوي الكتاب والذي حرّره سليمان مليحات ومارتن مولوي، ما يزيد عن 150 عملًا من أعمال عناني، إلى جانب مساهمات كتابية من الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ومجموعة من مؤرّخي الفن وموثّقيه في الشرق الأوسط، مثل رنا عناني ولارا الخالدي ود. بشير مخول ود. ندى شبوط وحسني الخطيب شحادة ود. تينا شيرول.

وقال الفنان نبيل عناني، إن إطلاق هذا الكتاب هو بمثابة حُلم راوده منذ سنوات، لتوثيق مسيرته الفنية على مدار 50 عامًا الماضية، وهو انعكاس لتاريخ الحركة الفنية الفلسطينية وبداياتها.

من ناحيتها عبّرت زينة جردانه، رئيسة مجلس إدارة المتحف الفلسطيني، عن فخرها بمساهمة المتحف في دعم إنتاج وإطلاق هذا الكتاب، مؤكدة على دور المتحف في مساندة ودعم الحركة الفنية والثقافية الفلسطينية، وتوثيق إنتاجاتها، وهو الكتاب الثاني الذي يدعم المتحف الفلسطيني إنتاجه، بعد كتاب الفنان الراحل سمير سلامة.

يُذكر أن هذا الكتاب أنتج بدعم من: الصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق والمتحف الفلسطيني ومؤسسة عبد المحسن القطان والصندوق الثقافي الفلسطيني ومجموعة الاتصالات الفلسطينية. ويتوفر للبيع في دكان هدايا المتحف الفلسطيني.

والمتحف الفلسطيني هو مؤسسة ثقافية مستقلة، مكرسة لتعزيز ثقافة فلسطينية منفتحة وحيوية على المستويين المحلي والدولي، يقدم المتحف ويساهم في إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها، كما يوفر بيئة حاضنة للمشاريع الإبداعية والبرامج التعليمية والأبحاث المبتكرة، وهو أحد أهم المشاريع الثقافية المعاصرة في فلسطين، وأحد أهم مشاريع مؤسسة التعاون، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية، تعمل في مجال التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في فلسطين ولبنان. وتحتفي هذه السنة بـ 35 عامًا من العطاء المتواصل والعمل الإنساني والتنموي.