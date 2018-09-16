رام الله: المفوض العام للأونروا يشارك في حوار مع المجتمع المدني الثلاثاء القادم

رام الله- وطن: قال الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاءً هاماً سيعقد يوم الثلاثاء بمشاركة المفوض العام للوكالة السيد بيير كرينبول ورئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومتحدثين عن المجتمع المدني والمكتب التنفيذي للاجئين. وستعقد الجلسة الحوارية يوم الثلاثاء الموافق 18/9/2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الغرفة التجارية – رام الله والبيرة.

يأتي هذا اللقاء في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تتمثل بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بقطع تمويلها عن وكالة الغوث بذريعة أن مرافقها وخدماتها تشوبها "عيوب لا يمكن إصلاحها" مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعهم مصير وكالة الغوث الدولية. ورداً على ذلك قرر الائتلاف الفلسطيني إطلاق حملة وطنية ودولية للتصدي لمحاولات إيقاف عمل الاونروا.

وترى سكرتاريا الائتلاف أن هذا اللقاء يشكل بداية انفتاح ما بين الأونروا والمجتمع المحلي الفلسطيني، وهو الحوار الذي تأخر لسنوات طويلة، ويشكل تمهيداً لمواجهة القرارات التي باتت تحمل بعداً سياسياً واضحاً، مما يستلزم إعداد تصور للمواجهة بشكل طارئ وسريع وباستغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، بما يكفل حماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعيش بكرامة وتلقي الخدمات الأساسية حتى تحقيق العودة، كما أن اللقاء يهدف لدعم ومساندة مساندة الاونروا في ظل هذه الظروف الصعبة من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها.

ويشار إلى أن الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" أعد برنامجاً واسعاً للعمل ضد هذه القرار المجحف وآثاره، من خلال تفعيل طاقات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والعالمي بما يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومن أهم هذه الخطوات وأبرزها ترتيب حملة دولية للضغط والمناصرة لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان استمرارية عمل وكالة الغوث.