غداً.. انطلاق المسير البحري الثامن لسكر الحصار

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق المسير البحري الثامن، غداً الاثنين، وذلك من منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الحراك بسام مناصرة خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء غزة الأحد أن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة.

ومن المقرر أن ينطلق المسير في الرابعة عصرًا، ويضم عشرات من القوارب التي تحمل متضرري الحصار.

وأكد مناصرة أن غزة لا تزال تعاني من حصار لا مثيل له؛ "وتتصاعد أزماتنا الإنسانية والتي تستهدف يوميًّا مليوني مواطن في قطاعات صحية وتعليمية واقتصادية وزراعية واغاثية وتنموية كافة".

وأضاف أن "ليس آخرها نفاذ الوقود من المستشفيات والمراكز الطبية؛ ما يهدد حياة مرضى جراء تأجيل العمليات الجراحية، ومخاطر التوقف عن استمرارية أداء خدماتها".

كما شدد مناصرة على أن تهديدات الاحتلال المتجددة للصيادين والفلسطينيين في قطاع غزة بتقليص مساحات الصيد ومصادرة مقتنياتهم هي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتتنافى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.