أكاديميّة فلسطين للعلوم والتّكنولوجيا تشرع في تأسيس التجمّعات العلميّة

رام الله - نظمت أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل لإطلاق المرحلة التأسيسية للتجمعات العلمية في فلسطين، بالاستفادة من الممارسات الفضلى، وأعلى المعايير، في تأسيس وعمل هذه التجمعات، أسوة ببقية دول العالم.

وافتتح الورشة، التي عقدت في فندق "الملينيوم" بمدينة رام الله، وعبر نظام "فيديوكونفرنس" مع مقر جامعة الأقصى في غزة، رئيس الأكاديمية، الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، مقدّما أكاديميّته على أنها "مؤسّسة الدّولة" التي ترسم السياسات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وتنسّق أولويّاتها مع الأطراف المعنيّة، وترعى مبادراتها وأنشطتها وباحثيها.

وتناول عورتاني أهمية التجمعات العلميّة، والأدوار التّاريخية الكبيرة التي لعبتها تلك التجمعات في دول أخرى، والدور المنتظر الذي يجب أن تلعبه في السّياق الوطني. وخاطب عورتاني العشرات من المحاضرين الجامعيين، في الفيزياء والرياضيات، من جميع الجامعات في الضفة والقطاع، قائلا: "ان الأكاديمية تهدف من وراء تأسيس هذه التجمعات الى مأسسة هذه الأجسام، وتفعيلها بشتى الطرق والاتجاهات، أقلُّها إيجاد برامج مستدامة تضمن انخراطكم الفعّال في تطوير العلوم والتكنولوجيا ضمن أولويات وطنية متفق عليها".

من ناحية أخرى، تناول الأستاذ الدكتور كمال الشرافي - رئيس جامعة الأقصى، الذي أدار الحوار من غزة - في كلمته عددا من النقاط، مُبرزاً الأهمية الوظيفية والوطنية لهذه التجمعات، وأن من الضرورة تأسيسها والنهوض بها بأسرع ممكن، على اعتبار ان معظم دول العالم، بما فيها، منطقتنا، قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وحققت إنجازات علمية وأكاديمية يعود الفضل في معظمها الى هذه التجمعات.

ثم تطرقت الورشة، التي أدارها الدكتور أمجد برهم، الى النشاطات التي سيشرع تجمع الفيزياء والرياضيات بالتخطيط لها وتنفيذها برعاية الأكاديميّة. وفي هذا السياق استعرض برهم عديد النشاطات التي بدأت الأكاديميّة بتنفيذها فعلاً، مثل إنشاء قاعدة بيانات ستشمل حملة الشهادات العليا في شتى التخصصات، من الجامعات الفلسطينية، ومن العلماء الفلسطينيين في الشتات على حد سواء.

وفي مداخلاتهم، تقدّم الحاضرون بعديد الاقتراحات لتوجهات ونشاطات التجمع مستقبلاً، من قبيل اصدار مجلات ونشرات علمية، والتنسيق بين الاختصاصيين في الجامعات الفلسطينية، والاستفادة من علاقاتهم في الولوج الى الأفق الدّولي للمشاركة في المؤتمرات العلمية وشبكات التّعاون الدولية. وفي توصيات الورشة، أجمع الحاضرون على عقد اجتماع شهري منتظم، تدعو اليه وتنظمه أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، بهدف التّدرج في تأسيس تجمع الفيزياء والرياضيات، من النظام الدّاخلي، الى العضويّة وواجباتها، بحيث تكون نموذجاً يُنسخ على تجمعات أخرى تنوي الأكاديمية تشكيلها تدريجياً لباقي التخصصات العلمية.