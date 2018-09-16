رام الله | جمعية جهود تنظم يوم توظيف لقطاع السياحة والخدمات

رام الله- وطن: ضمن مشروع "الخدمات المتكاملة للتدريب المهني والتوظيف لشباب القدس"، عقدت جمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية، "يوم توظيف خاص بقطاع السياحة والخدمات" في فندق السيزر بمدينة رام الله، بمشاركة عدد من مكاتب السياحة والسفر، والفنادق العاملة في منطقة رام الله، بالاضافة الى مؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة. وحضر يوم التوظيف العشرات من الباحثين عن عمل لمقابلة الشركات والمؤسسات المشاركة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية جهود مغنم غنام في كلمته خلال افتتاح فعاليات اليوم إن جمعية جهود دربت 100 شابا ضمن هذا المشروع، حصل عدد منهم على وظيفة بعد التدريب"، مضيفًا: "طموحنا أن نوظّف عددا أكبر، لذلك نعمل على تنظيم أيام توظيف مختصة بقطاع السياحة والخدمات في رام الله والقدس وبيت لحم، بهدف التشبيك بين الخريجين الباحثين عن عمل والمشغّلين في هذا القطاع الذين يبحثون عن كفاءات مدرّبة ومهنية".

بدورها، قالت منسقة المشروع هناء قطيط إن "المشروع استهدف شبابا تراوحت أعمارهم بين 16-29 عامًا، متخصصون في مجال السياحة، من القدس وضواحيها"، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الشباب المقدسي بشكل خاص والشباب الفلسطيني بشكل عام وتسهيل اندماجهم في سوق العمل عن طريق تزويدهم بمجموعة من المهارات التقنية المتخصصة بمجال السياحة والفندقة، والتدريب المهني في مكان العمل، والتوظيف لاحقًا.

واعربت المسؤولة في أكاديمية السيزر للضيافة في رام الله سرين خانو، أن قطاع السياحة والخدمات في فلسطين ينمو بصورة سريعة، والمشغلون يبحثون دومًا عن أصحاب الكفاءات في هذا المجال، لذلك برزت الحاجة لوجود أكاديميات ومعاهد متخصصة تقدم الدورات والتدريبات في فنون الضيافة والطهي والفندقة والخدمات السياحية.

ومن الجدير ذكره مشروع "الخدمات المتكاملة للتدريب المهني والتوظيف لشباب القدس" ويتم تنفيذه من قبل جمعية جهود يهدف الى تطوير قدرات الشباب المقدسي، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل عن طريق تزويدهم بمجموعة من المهارات التقنية المتخصصة في مجال السياحة والفندقة التي تسهل عملية دخولهم لسوق العمل، وذلك من خلال التدريب المهني في مكان العمل، والتوظيف لاحقاً. حيث خضع المتدربين والبالغ عددهم 100 متدرب الى 30 ساعة تدريب في موضوع المهارات الحياتية التي تتضمن تطوير مهاراتهم في صياغة السيرة الذاتية وكيفية التقد لوظائف متعددة، هذا بالاضافة الى 42 ساعة تدريب في موضوع المهارات التقنية والفنية المتخصصة في مجال السياحة والفندقة.