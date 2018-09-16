فيديو| صحفي فرنسي شاهد مجزرة صبرا وشاتيلا: رأيت مشاهد مرعبة وفظيعة

رام الله- وطن- رولا حسنين: حاول صحفي القناة الفرنسية الذي كان موفد مؤسسته لتغطية مجزرة صابرا وشاتيلا في لبنان، عام 1982، أن يصف مشاهد المجزرة وما خلفته، ولكنه تلعثم وبدا وكأنه رى ما لا يقول، شاهد ما لم تتمكن حروف لغته أن تترجم له الواقع الفظيع، تماماً كلغتنا التي لم تستطع التعبير عن فاجعة هذه المجزرة، ففضل الصمت.

يقول الصحفي الفرنسي خلال لقائه المصوذر مع الناجين من المجزرة التي ارتكبت ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا بلينان، إن ما رآه لا يمكن وصفه، إنه أمر مرعب جداً وفظيع، ليس له علاقة بمفهون الحرب، ذه المجزرة نتاج الكراهية الكبيرة ضد الفلسطينيين، واضاف أنه لا يوجد تفسير سياسي لما جرى في صبرا وشاتيلا.

لا تفسير سياسي ولا إنساني ولا ضمائري ولا أخلاقي يمكنه أن يبرر مع فعله الاحتلال الإسرائيلي وقوات الكتائب والقوات اللبنانية ضد الفلسطينيين في تلك المجزرة، التي ما تزال محفورة في وجداننا كفلسطينيين.

وسط نواح امرأة على مَن فقدت، ووسط مشاهد هرب الناجين من رائحة الموت التي سيطرت على الجثث الملقاة على الأرض، ووسط محاولات لتأريخ هذه اللحظات، لم يكن الفلسطيني مخيّر بالعيش أو الموت، كانت آلة الموت تطحنه بلا رحمة، كانت آلة الحرب وانبعاث الكراهية في صدور المجرمين كافية لأن يُقتل الأبرياء وتهدم البيوت فوق ساكنيها وتتساوى أجسادهم بالأرض كالصخر، وأن يُمثل المجرمون بالجثث.

مجزرة صبرا وشاتيلا، أكبر المجازر التي ارتكبت في عهد ارئيل شارون، الذي خطط لها، وجاء تنفيذها على يد مسلحين لبنانيين باعوا ضمائرهم للاحتلال وكانوا عبيداً له، باعوا عروبتهم الأصيلة لاحتلال دخيل، باعوا وطنيتهم لاحتلال أرعن، فما ظل الفلسطيني شاهد على كل معاني الإجرام ضده، ومعاني الألم والفقد، وظل هذا الصحفي الفرنسي أيضاً شاهداً من القلة الذين شاهدوا ووثقوا فظائع مجزرة صبرا وشاتيلا قبل 36 عاماً.