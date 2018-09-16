صور | رئيس بلدية بيت لقيا لـوطن: تعيين لجنة تسيير أعمال للبلدية

رام الله- وطن: سلم رئيس بلدية بيت لقيا غرب رام الله عبود عاصي، اليوم الأحد، البلدية للجنة تسيير الأعمال التي عينتها مديرية الحكم المحلي في رام الله.

وأوضح أن تسليم البلدية للجنة تسيير الأعمال جاء بعد نحو شهر من استقالة أكثر من نصف الأعضاء من المجلس البلدي (6 أعضاء من أصل 11 عضواً)، الأمر الذي أدى إلى حل البلدية وفق القانون.

وأوضح عاصي أن اللجنة ستستمر في تسيير أعمال البلدية لحين إجراء انتخابات بلدية بعد تعيين موعد لها من قبل مجلس الوزراء.

وذكرت مديرية الحكم المحلي في محافظة رام الله والبيرة، أن مدير عام الحكم المحلي طارق اعمير يرفقه امجد الجيوسي عن الرقابة والتوجة وعبدالله شلش من قسم التفتيش، قاموا بإجراء استلام وتسليم لبلدية بيت لقيا بناء على مصادقه وزير الحكم المحلي على تشكيل لجنة تسير اعمال لحين اجراء انتخابات بعد ست شهور للمرحلة القادمة.

وتتضم قائمه لجنة تسيير الأعمال كل من:

1- م .اريج سلامة علي رزق / رئيسا للبلدية

2-سامر موسى مفارجه

3-احمد داود رزق عاصي

4-رسمي رسمي محمد عاصي

5- محمود عبد الرحمن ريان

6- حمد الله عطية عاصي

7- عفاف عقل عاصي

8- حرب جبر علي بدر

9- نضال محمد فرج عاصي

في سياق اللقاء شكر طارق اعمير رئيس واعضاء المجلس البلدي السابق على ما قدموه للبلدية متمنى لرئيس البلدية والاعضاء الجدد التقدم في خدمة البلدية وتقدمها.

وأشار اعمير إلى أن المديرية استعداد للمساندة في معالجة القضايا والمشاكل التي توجه البلدية.