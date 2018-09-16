تراجع عن تنفيذ عملية فدائية لوجود أطفال.. 18 عاماً بالسجن في انتظار علي العدم

الخليل- وطن: : أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، حكماً بالسجن مدة 18 عاماً بحق الأسير علي محمود أبو حسن العدم من بلدة بيت أولا قضاء الخليل.

رئيس لجنة أهالي الأسرى في بلدة بيت أولا، بسام العملة إن الأسير علي العدم (20 عاماً) اعتقلته قوات الاحتلال قبل عامين من مدينة القدس خلال محاولته زرع عبوة ناسفة وقد أصدرت اليوم محكمة الاحتلال في سجن عوفر حكماً بحقه بالسجن 18 عاماً.

وأضاف أن الأسير علي العدم أحد طلبة جامعة البولتكنك حيث يدرس البرمجيات، مشيراً إلى أن عائلته في حالة غضب شديد وصدمة من الحكم الصادر بحق نجلها الأسير، خاصة أنه رفض تنفيذ عملية فدائية بسبب تواجد الاطفال في المركبة.