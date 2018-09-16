الاحتلال يفرج عن فتيين مقدسيين ويمدد اعتقال آخرين

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن فتيين أسيرين مقدسيين من سجن مجدو، بعد قضائهما مدة محكوميتهما في الأسر.

وكان في استقبال المحررَيْن أمام سجن مجدو عائلتيهما وأصدقائهما وأقاربهما إضافة لأسرى محررين سابقين.

وأفرج الاحتلال عن الأسير المقدسي الفتى عبد يونس محمد أبو صايمة (17 عاما) من قرية العيسوية، بعد قضائه ستة شهور في الأسر.

وتزامن إطلاق سراحه مع إفراج الاحتلال عن الفتى الآخر الأسير المقدسي محمد عيسى محمد علي (17 عاما) من مخيم شعفاط، والذي قضى أيضًا خمسة شهور بالأسر.

وكانت سلطات الاحتلال أبعدت قبل عدة أيام الأسير المحرر ليث الحسيني عن مكان سكناه بمخيم شعفاط لمدة أسبوعين وفرضت عليه الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.

واختطفت مخابرات الاحتلال المحرر الحسيني لحظة الإفراج عنه من سجن ريمون الصحراوي، بعدما أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات.

في السياق، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية غربي القدس المحتلة ليلة أمس السبت، اعتقال 3 شبان من مخيم شعفاط لمدة تراوحت بين 5 إلى 10 أيام.

وأفاد مراسل "صفا" أن محكمة الاحتلال مدّدت توقيف الشاب أدهم الهندي حتى 25 من الشهر الجاري، أما عمرو خشان وأيمن أبو ميالة فمدّدت اعتقالهما لمدة خمسة أيام.

وكانت قوات الاحتلال داهمت منازل الشبان الأسرى في الحارة "التحتا" بمخيم شعفاط فجر السبت، وفتشتها قبل اعتقالهم واقتاديهم للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.