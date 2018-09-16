إصابة 5 شبان برصاص الاحتلال شرق خان يونس ورفح

غزة- وطن: أصيب خمسة مواطنين، الليلة، برصاص قوات الاحتلال على مقربة من السياج العنصري شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وشرق مدينة رفح جنوب القطاع.

واطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

ونقل عن مصدر طبي في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح بإصابة شاب برصاصة في قدمه، أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق المدينة وحالته وصفت بالمتوسطة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وبلدة جباليا شمال القطاع وشرق مخيم البريج وسط القطاع، أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعات من الشبان على مقربة من الشريط الحدودي في تلك المناطق، إضافة إلى إطلاق قنابل إنارة في الأجواء الشرقية للقطاع.

وأكدت أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على مقربة من السياج الحدودي قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ولم ينفجر، محدثا حفرة في المكان.