القبض على شخص صادر بحقه أمر حبس بقيمة 10 ملايين شيقل

رام الله- وطن: قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة، الليلة الماضية، على شخص صادر بحقه أمر حبس بقيمة 10 ملايين شيقل لحساب خزينة الدولة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن أمر حبس ورد للشرطة قبل عدة أشهر على شخص بقيمة 10 ملايين شيقل لحساب خزينة الدولة، فتم متابعته عدة مرات لكن لم تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وأضاف ارزيقات أن معلومة وردت مساء اليوم لإدارة الشرطة القضائية في شرطة محافظة رام الله والبيرة بوجوده في أحد الأماكن، التي تحركت على الفور ونصبت له كمينا وتمكنت من القبض عليه، حيث جرى توقيفه لحين إحالته للنيابة العامة والقضاء.