بينهم مسعفين ..إصابة 8 شبان باقتحام المستوطنين قبر يوسف في نابلس

رام الله- وطن: أصيب ثمانية مواطنين بينهم مسعفين خلال مواجهات اندلعت، فجر الاثنين، أثناء اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر على سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية، مما أدى لإصابة المسعف جرير قناديلو بشظايا الرصاص والزجاج بالرقبة واليد، فيما أصيب المسعف أمير البزرة بشظايا بالقدم والعين.

وأضافت المصادر أن ستة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وجرى نقلهم إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المنطقة الشرقية قبيل منتصف الليل، واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى القبر بالإطارات المشتعلة.

وفي وقت لاحق، وصلت حافلات تقل آلاف المستوطنين إلى قبر يوسف تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية في أجواء احتفالية صاخبة.