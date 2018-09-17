ثنائية رونالدو تؤمن العلامة الكاملة ليوفنتوس

وطن: فاز فريق يوفنتوس على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 50، و65 على التوالي، ليفتتح أول أهدافه في "الكالتشيو"، بينما سجل كوما باباكار هدف ساسولو الوحيد بالدقيقة 91، وشهدت المباراة طرد دوجلاس كوستا من "اليوفي" في الدقيقة 93.

ووصل يوفنتوس بهذا الانتصار إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب، محققًاً العلامة الكاملة من 4 مباريات، بينما توقف رصيد ساسولو عند 7 نقاط.

وفي مباريات أخرى، فاز جنوى على بولونيا بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تفوق لاتسيو على إمبولي، وتعادل روما مع كييفو فيرونا بهدفين لمثلهما، وكالياري مع ميلان بهدف لهدف، وبذات النتيجة تعادل أودينيزي مع تورينو.