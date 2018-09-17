الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "عتصيون" بالخليل

رام الله- وطن: داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، منزل منفذ عملية الطعن في مستوطنة "عتصيون" امس واخذت قياسات منزل عائلته الكائن في بلدة يطا جنوب الخليل تمهيدا لهدمه.

وافاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزل منفذ العملية خليل يوسف الجبارين(17عاما) الكائن في منطقة الحيلة في يطا وحطموا محتويات المنزل وعاثوا فيه خرابا.

وكان الشاب جبارين قد طعن مستوطنا قبل ان يطلق عليه حراس المجمع التجاري النار واصابته بجروح واعتقاله .

وبعد ساعات من تنفيذ عملية الطعن اعلن عن مصرع مستوطن (40 عاما) متاثرا بجروحه التي اصيب بها.