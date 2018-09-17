الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على غزة والضفة

رام الله- وطن: قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إعادة فرض طوق أمني على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بدءًا من الليلة، بحجة الأعياد اليهودية.

واعلنت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة وحاجز "إيرز" شماله بدءاً من صباح غدٍ الثلاثاء.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ بإغلاق المعبريْن غدًا وبعد غدٍ الأربعاء، وذكرت أن معبر الكرامة سيشهد تعديلًا على عمله حيث سيعمل غدًا حتى الثامنة والنصف صباحًا فقط، فيما سيكون بعد غدٍ مغلق بالكامل.