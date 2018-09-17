مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة خبر تقديم قضاة المحكمة العليا استقالاتهم

وطن: نفى الناطق الإعلامي باسم مجلس القضاء الأعلى فواز البرغوثي اليوم الاثنين خبر تقديم قضاة المحكمة العليا استقالاتهم بشكل جماعي أو فردي خلافاً لما ذكرت تقارير صحافية محلية.

وأكد البرغوثي أن مجلس القضاء الأعلى لم يتلق أي كتاب استقالة من أي قاض من قضاة المحكمة العليا ولم يعرض أي شيء بهذا الخصوص على رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد وعليه فإن مجلس القضاء الأعلى يوضح أنه لا صحة للأخبار المتداولة في هذا الشأن.

من جانبه قال رئيس جمعية نادي القضاة اسامة الكيلاني لوطن للانباء ان قضاة المحكمة العليا قدموا استقالتهم وتم وضعها تحت تصرفه لتقديمها الى رئيس رئيس مجلس القضاء الاعلى في الوقت المناسب.

وقال الكيلاني لوطن ان "القضاة تقدموا باستقالة جماعية ووضعت تحت تصرفي لتقديمها في اللحظة التي تدخل التعديلات التي جرت على قانون السلطة القضائية حيز التنفيذ".