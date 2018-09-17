اصابة معلم وعشرات الطلبة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية

الخليل- وطن: أصيب، اليوم الاثنين،معلم وعشرات الطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الخليل الأساسية في المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام في محيطها، وداخل اسوارها، ما أسفر عن إصابة المعلم أمجد طنينة وعشرات من الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج.

كما أربكت مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام سير العملية التعليمية في المدرسة المذكورة، وخلقت حالة من الرعب في صفوف الطلبة.

يذكر ان تلك القوات اقتحمت المدرسة الأسبوع الماضي، وأصابت معلما بجروح، وعشرات الطلبة بالاختناق.