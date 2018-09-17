فتح باب التسجيل للإعلاميين الراغبين في تغطية كأس آسيا 2019

رام الله- وطن: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فتح باب تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية نهائيات كاس آسيا لكرة القدم 2019 المقررة في دولة الإمارات، خلال الفترة من 5.1.2019 ولغاية 1.2.2019، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبا آسيويا، ومنها منتخبنا الوطني الفلسطيني الذي وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا، وسوريا، والأردن.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن تسجيل الإعلامين سيكون من خلال قناة الاتحاد الآسيوي الإعلامية:

https://media.the-afc.com، علما أن آخر موعد للتسجيل هو: 5.12.2018

كما ويرجى العلم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لن يكون مسؤولاً عن إصدار التأشيرات الخاصة بالإعلاميين، مشيراً إلى أنه يمكن للإعلاميين الذين يحتاجون تأشيرة لدخول دولة الإمارات التواصل مباشرة مع اللجنة المنظمة المحلية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]