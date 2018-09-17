الاحتلال يحكم على 3 مقدسيين بالسّجن الفعلي لمدد متفاوتة

رام الله- وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج، اليوم الاثنين، إن هيئة المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس، أصدرت أحكاماً بالسّجن الفعلي على ثلاثة أسرى مقدسيين بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال.

وبين المحامي أن حُكماً بالسّجن الفعلي لمدة أربع سنوات صدر بحق الأسير محمد ناصر أبو صبيح، فيما صدر بحق الفتى وائل عليان حُكماً بالسّجن الفعلي لمدة (32) شهراً، والأسير ناجي عودة لمدة (36) شهراً.

وأضاف المحامي الحاج أن مجموعة أخرى من المعتقلين المقدسيين وعددهم خمسة اعتقلتهم سلطات الاحتلال على نفس التهم، إضافة إلى تهم أخرى من المتوقع أن تصدر بحقهم أحكاماً بالسّجن الفعلي لسنوات، لافتاً إلى أن المحكمة أقرت الأحكام مستندةَ على ما يسمى بقانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقرته سلطات الاحتلال في نهاية العام الماضي لقمع المواطنين المقدسيين، وعلى إثره فقد ضاعفت هيئة المحكمة مدة الأحكام، علماً أن هؤلاء الأسرى كانوا قد اُعتقلوا في شهر أيلول من العام الماضي 2017 أي قبل إقرار القانون.