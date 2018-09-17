الضميري: 22 جريمة قتل وضبط 22 الف شتلة مخدرات منذ بداية العام

رام الله- وطن: أعلن اللواء عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، أنه منذ بداية العام الجاري 2018 وقعت 22 جريمة قتل بخلفيات مختلفة في الضفة الغربية .

وأوضح الضميري، في مؤتمر صحفي عقد في مقر مركز الاعلام الامني في مدينة رام الله، حول واقع الجريمة في الضفة، أن الشرطة ضبطت 40 مستنبتاً ومختبراً لزراعة وتصنيع المخدرات، وبلغ عدد الأشتال المضبوطة نحو 22 الف شتلة، كما تم ضبط 1850 حبة استكازي و6900 حبة مخدرة، و167كغم، من القنب المصنع، و11 كغم حشيش.

وعن مقارنات معدل الجريمة مع الاعوام الماضية، قال الضميري انه هناك انخفاض في معدل الجريمة في الضفة خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات منذ مطلع العام 1408 قضايا، وعدد المتهمين فيها اللذين تم ضبطهم 1667 ذكراً و21 انثى، فيما بلغ عدد قضايا المخدرات خلال العام الماضي 1624 قضية، وعدد الموقوفين على خلفية المخدرات 1921 موقوف منهم 26 انثى، وفي العام الذي سبقه 2016 بلغ عدد القضايا 1437 وعدد الموقوفين 1754.

وأضاف الضميري ان جرائم القتل في الضفة ايضا شهدت انخفاضا عن الاعوام الماضية حتى اللحظة، ففي عام 2016 بلغ عدد القتلى 43 قتيلا وعام 2017 بلغ عددهم 34 قتيلاً، ومنذ مطلع العام الحالي حتى اليوم بلغ 22 قتيلاَ.

وعن نسبة الامان في المجتمع الفلسطيني، قال الضميري ان فلسطين تحتل مكانة جيدة بين دول العالم بقياس الامان والجريمة مقارنة مع عدد السكان، فوفق مؤشر "نامبيو"، للنصف الأول من 2018 فقد تراجعت فلسطين ليصبح مؤشر الامان فيها 58.8% مقابل مؤشر الجريمة 41.1% لتبقى اكتر امناً من 66 دولة في العالم.

وأوضح الضميري خلال حديثه عن مراكز الاصلاح والتأهيل، انه يوجد سبعة مراكز موزعة على محافظات بيت لحم وجنين ونابلس ورام الله واريحا وطولكرم تتبع لجهاز الشرطة، الذي يتولى ادارتها ورعاية النزلاء صحياً ونفسيا وتاهيلهم اجتماعيا ومهنيا وتعيلميا وفق نظام وقانون يصون حقوقهم.

وأشار الى ان الخدمات التي تقدمها مراكز الاصلاح و التأهيل تشمل الرعاية الصحية، التأهيل المهني، محو الامية، برنامج التأهيل الاكاديمي، تنظيم فعاليات ثقافية، توجيه و ارشاد نفسي واجتماعي.

واوضح ان عدد الموقوفين والمحكومين بمخالفات وجنح وجنايات بلغ من كلا الجنسين 1077 منهم 1035 من الذكور و 42 من الاناث، بالاضافة الى 7 من الأحداث، علماً ان اعمار المحكومين تتراوح بين 18-60 عاما، واحكام الحبس اكثر من 10 سنوات تركزت في قضايا القتل و التخابر حيث بلغ عددها 131 قضية.