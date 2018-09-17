كشف ملابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيقل ونصف كيلو ذهب‎

وطن: كشفت الشرطة اليوم عن قضية نصب واحتيال على امرأتان بمبلغ 150 ألف شيقل ونصف كيلو ذهب من خلال ممارسة السحر الشعوذة وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به في بيت لحم .

وذكر بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة، بأنه وبعد ورود شكوى من قبل امرأتان من سكان بيت لحم قبل عدة ايام مفادها قيام شخص من سكان المحافظة بالنصب والاحتيال عليهن واخذ مبلغ 150 إلف شيقل بالإضافة إلى نصف كيلو ذهب مقابل ممارسة الشعوذة، وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة حيث تم إلقاء القبض عليه .

وأكد البيان، انه تم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصولا.