مخطط استيطاني جديد يلتهم 260 دونماً من أراضي الظاهرية جنوب الخليل

رام الله- وطن: ذكر مركز أبحاث الأراضي، اليوم الاثنين، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن مخطط لتوسعة مستوطنة "تينا" القائمة على أراض محتلة، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

وبين المركز في بيان صحفي، ان ما تسمى بـ"اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية" نشرت مخططا تفصيليا يحمل الرقم ( 3/515)، يستهدف مساحة (260 دونما) من أراضي المواطنين في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، ويهدف إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية وإقامة مبانٍ ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.

وبحسب المركز "يتضح من التحليل الأولي للمخطط التفصيلي بأن سلطات الاحتلال تنوي إقامة (43) وحدة استيطانية على مساحة ( 22 دونما) من هذا المخطط ضمن التصنيف ( سكن أ)، كما تنوي إقامة (92) وحدة أخرى على مساحة ( 34 دونما) ضمن التصنيف ( سكن أ3)، ليصبح عدد الوحدات الاستيطانية المخطط لها على هذه الأراضي ( 135) وحدة استيطانية، كما يُظهر المخطط بأن مساحة ( 35 دونما) معدة لإقامة طرق مقترحة لتربط الأحياء الاستيطانية والمناطق الأخرى ضمن الحي الاستيطاني الجديد، كما يظهر بأن الحي الاستيطاني الجديد والتوسعة الجديدة ستكون في الطرف الشمالي والشرقي لمستوطنة " تينا" المقامة على أراضي المواطنين، ولا يبعد الحي الجديد عن المستوطنة القائمة سوى مسافة تقدر بحوالي (50 مترا)".

تجدر الإشارة بأن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من استهداف أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية، وخاصة الأراضي الواقعة في جنوب وشرق البلدة، حيث أعلن الاحتلال في العام 2016 عن مصادرة نحو ( 1400 ) دونم من أراضي البلدة وأعلنتها " أراضي دولة"، وجعلتها مخزون استيطاني احتياطي لتتوسع عليها متى تشاء، كما صادرت في العام 2017 نحو ( 47) دونما من أراضي البلدة، بذريعة " الحاجة الأمنية".